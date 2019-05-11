أحمد موسى يكشف أسباب غياب عادل إمام عن موسم الدراما الرمضاني

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كشف الإعلامي أحمد موسى، أسباب غياب الزعيم عادل إمام عن موسم الدراما الرمضاني، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض أن يعرض له مسلسل في الشهر الكريم.





وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت إن عادل إمام هو من طلب تأجيل عرض المسلسل إلى بعد رمضان؛ حتى يخرج بالصورة اللائقة التي تليق باسمه.





وأشار إلى أن القنوات الإخوان تعودت على التدليس وأذاعت مداخلة قديمة للزعيم عادل إمام في الوقت الحالي، متابعًا: " مين يقدر يمنع الزعيم!".





يذكر أن مسلسل "فلانتينو" من المقرر استكمال تصوير مشاهده عيد الفطر المقبل، وذلك بعد توقفه قبل أكثر من شهر وخروجه من العرض في شهر رمضان الحالي، على الرغم من تصوير 40% من أحداثه.