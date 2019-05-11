حمدي النقاز وحازم وعنتر ينتظمون في تدريبات الزمالك

انتظم التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وحازم إمام ومحمد عنتر في التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب النادي.

جاء ذلك عقب عودة النقاز من تونس بعد الإجازة التي حصل عليها عقب مباراة النجم الساحلي بذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الداخلية غدًا في الجولة 32 من الدوري المصري.