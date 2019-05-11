حمدي النقاز وحازم وعنتر ينتظمون في تدريبات الزمالك
السبت 11/مايو/2019 - 10:31 م
Advertisements
Advertisements
انتظم التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وحازم إمام ومحمد عنتر في التدريبات الجماعية المقامة حالياً بملعب النادي.
جاء ذلك عقب عودة النقاز من تونس بعد الإجازة التي حصل
عليها عقب مباراة النجم الساحلي بذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.
ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الداخلية غدًا في الجولة 32
من الدوري المصري.
Advertisements
المزيد عن: حمدي النقاز الزمالك والداخلية الزمالك اخبار الرياضة اليوم
- حمدي النقاز يعود للزمالك
- النقاز ينتظم في مران الزمالك استعدادا لمواجهة سموحة
- النقاز ينتظم في تدريبات الزمالك غدا
- حمدي النقاز ينتظم في مران الزمالك
- الونش ينتظم في تدريبات الزمالك
- كاسونجو ينتظم تدريب الزمالك قبل مواجهة القطن التشادي
- مران الزمالك.. زيزو وحفني ينتظمان في تدريبات الفريق وتدريبات تأهيلية لـ"كاسونجو وأحداد"
- مصدر.. تركي آل الشيخ وراء سفر الزمالك إلى تشاد على طائرة خاصة
- النقاز يشارك في تدريبات الزمالك
- عبدالله جمعة ينتظم في تدريب الزمالك استعدادا للأهلي