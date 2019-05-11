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تابع لايف مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر .. مشاهدة مباراة النصر والحزم بث حي رابط مباراة الهلال والنصر ksa

السبت 11/مايو/2019 - 10:29 م
تابع لايف مباراة الهلال والاتفاق بث مباشر .. مشاهدة مباراة النصر والحزم بث حي رابط مباراة الهلال والنصر ksa
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مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر فى الدوري السعودي (تغطية مباشرة)
النصر والحزم بث مباشر الأسطورة، بعد مرور 28 جولة من البطولة يلا شوت، يتصدر النصر جدول ترتيب المسابقة برصيد 64 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الهلال الذي يأتي بالمركز الثاني بعدما جمع 63 نقطة، وسيلتف عشاق كرة القدم حول شاشات التلفاز أو عبر روابط بث مباشر لمشاهدة مباراة النصر والحزم مباشرة اليوم kora star.
مشاهدة مباراة النصر والحزم بث مباشر فى الدوري السعودي (تغطية مباشرة)
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