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العين يهزم دبا والوصل يحرم الشارقة من التتويج بالدوري الإماراتي

السبت 11/مايو/2019 - 10:22 م
العين يهزم دبا والوصل يحرم الشارقة من التتويج بالدوري الإماراتي
العين الإماراتي
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محمد عامر
 
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تغلب فريق العين الإماراتي على مضيفه دبا الفجيرة بثنائية نظيفة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون من دوري الخليج العربي

 

افتتح النتيجة للضيوف عامر عبد الرحمن في الدقيقة 22 من زمن الشوط الأول بعد تمريرة بينية رائعة استغلها عبدالرحمن وأسكن الكرة شباك دبا.

 

وضاعف النتيجة للعين كايو لوكاس فيرنانديز في الدقيقة 95 من المباراة محرزا هدف الفوز والإطمئنان لفريقه.

 

وتلقى إدريس فتوحي لاعب وسط فريق دبا الفجيرة بطاقة حمراء في الدقيقة 9‪6‪ بعد اشتباكه مع لاعبي العين.

 

بهذا الفوز يرتفع رصيد العين للنقطة 43 بالمركز الرابع بترتيب الدوري الإماراتي من 24 مباراة، فيما توقف رصيد دبا الفجيرة عند 13 نقطة بالمركز الأخير.

 

وعلى جانب آخر حرم الوصل فريق الشارقة من التتويج بلقب الدوري بعد تغلبه عليه بثلاثية مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرون.

 

سجل فابيو ليما الهدف الأول للوصل في الدقيقة 41 من الشوط الأول بعد تسديدة قوية بيسراه تغالط الحارس وتسكن الشباك.

 

وتعادل الظنحاني لفريق الشارقة في الدقيقة 6‪6‪ من تصويبة لا تصد ولا ترد تسكن شباك الوصل.

 

وأضاف علي صالح علي الهدف الثاني للوصل في الدقيقة 73 من عمر المباراة بعد تصويبة مقوسة تسكن الشباك بكل براعة.

 

وعاد الشارقة من جديد للقاء عن طريق كورنادو في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

 

وسجل فابيو ليما هدف الوصل الثالث في الدقيقة 95 من تصويبة يسارية رائعة تسكن أسفل شباك حارس الشارقة.

 

بهذا الفوز يرتفع رصيد الوصل للنقطة 33 بالمركز السابع، ويتوقف رصيد الشارقة عند 53 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإماراتي.

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المزيد عن: دبا الوصل العين الشارقة الدوري الاماراتي اخبار الرياضة
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