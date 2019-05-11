موعد مسلسل زلزال ومواعيد الإعادة على جميع القنوات رمضان 2019

اليكم موعد مسلسل زلزال للنجم محمد رمضان بالاضافة إلى مواعيد اعادة المسلسل على مختلف القنوات الفضائية المصرية والعربية، حيث حقق مسلسل زلزال منذ عرضه خلال أول أيام شهر رمضان المبارك 2019 نسبة مشاهدات خرافية ويقترب من صدارة أعلى المسلسلات مشاهدة فى الوطن العربى، مستغلا نجاحاته السابقة في أعمال درامية شهيرة مثل “نسر الصعيد” و “ابن حلال” و”الاسطورة”، لذا سنتعرف اليوم على توقيتات عرض مسلسل “زلزال” المختلفة على جميع القنوات وايضا على توقيتات اعادة احداث المسلسل.









موعد مسلسل زلزال على قناة دي ام سى العامة DMC





توقيت مصر توقيت السعودية

9:30 مساءا 10:30 مساءا

5:00 صباحا 6:00 صباحا

3:30 عصرا 4:30 عصرا





موعد مسلسل زلزال على قناة دي ام سى دراما dmc drama





توقيت مصر توقيت السعودية

12:00 منتصف الليل 1:00 صباحا

8:00 صباحا 9:00 صباحا

1:00 ظهرا 2:00 ظهرا





تردد قنوات dmc و dmc دراما الناقلة لمسلسل “زلزال”

التردد معدل الترميز الاستقطاب FEC

11449 27500 أفقي Hor 5/6





موعد مسلسل “زلزال” على قناة ام بى سى ومواعيد الإعادة





توقيت مصر توقيت السعودية

8:00 مساءا 9:00 مساءا

8:00 صباحا 9:00 صباحا

تردد قناة mbc الناقلة للمسلسل





تردد قناة ام بي سي يتواجد على قمر نايل سات وقمر بدر.





القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب

نايل سات 11558 27500 رأسي Ver

بدر 26 شرق 12284 27500 رأسي Ver





موعد مسلسل زلزال على قناة ام بي سي العراق mbc iraq وتوقيت الاعادة





توقيت مصر توقيت السعودية

8:00 مساءا 9:00 مساءا

6:00 صباحا 7:00 صباحا

3:15 عصرا 4:15 عصرا





تردد قناة ام بى سى العراق ناقلة حلقات “زلزال”





القمر التردد معدل الترميز الاستقطاب

nilesat 11938 27500 رأسي Ver

nilesat 12226 27500 أفقى Hor

Badr 11862 27500 رأسي Ver





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