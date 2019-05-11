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اليوم السّابِع من شهر رَمَضَان المُعَظَّم 1440هـ

السبت 11/مايو/2019 - 10:22 م
اليوم السّابِع من شهر رَمَضَان المُعَظَّم 1440هـ
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أحمد يسري
 
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*المغناطيسيّة الشّخصيّة**

*مُقدّمَة فى علم النّفس....

(تعريف المغناطيسيّة الشخصيّة)
هى تلك القوّة النفسيّة الكامنة فى الإنسان والتى لها شأنٌ عظيم فى تحقيق آماله ومن مُمَيزاتها أنها تُكسِب صاحبها ثقة من حوله وإحترامهم وإجلالهم له وتجعلهم مشدودين تجاهه كأنه قُطب مغطناطيس.

((الفصل الثّانِى)) مُمَيّزات الرجل المغناطيسى ، الشعور بالرّاحة ، النظرة الخاصة ، الأدب الدّائم ، الضعيف يزداد ضعفاً والقوىّ يزداد قوّة ، الحرص على معلوماته وأسراره ، بعيد عن الطيش والرّعونة ، يعمل طبقاً لقوانين ثابتة ، التعلق به والإنجذاب إليه ، كيف يستخدم قوّته لنفسه.

1-مُمَيّزات الرجل المغناطيسى : هى تلك الصفات التى تجعل منه جذّاباً وتُميّزه عن غيره من الناس ، أو تلك القوّة الكامنة التى تُوجد فيه عند حضوره فنقول "هذا الشخص له حضور طاغى ، له قبول ، عنده طلّة ، لايُمَلّ من جلسته" مع مُلاحظة هامة أن تلك المغناطيسيّة والتى هى مبحث هذا الكتاب ليست حكراً على الرّجل فقط لكن المرأة مع الرّجل سواء ، وكل مايتم ذكره من صفات أو تمارين تتعلق بالكاريزما أو المغناطيسيّة فى الفصول القادمة فهى تتعلق بالجنسيْن معاً.

2-الشعور بالرّاحة: الشخص المغناطيسى يجعل من حوله يشعرون بالراحة والإسترخاء ، الطمأنينة وإنهاء حالات القلق والتوتّر أو الشجار بمُجرد تواجده فى المكان ، شعور الإرتياح الذى يقوم الشخص المغناطيسى بتوليده على من حوله لا يكون سببه الأساسى فى نظرات عينيه أو نبرة صوته أو إنتقاء عباراته لكن هى حالة التوهّج الأثيرى التى يُشعّ بها جسده فتجعل من مكان تواجده مكاناً للرّاحة والسكينة ، عمر الشريف وليلى مراد على سبيل المثال.

3-النظرة الخاصّة: الشخص المغناطيسى لا يُمكن الحكم  بأن عينيْه هى مركز جاذبيّته فنظرته ليست جريئة لكنها غازية للقلوب تُشيع الطمأنينة والسكينة ولا يُمكن أن نُطلق على نظرة عينيْه أنها حادّة لكنها قويّة ومُسيْطرَة.

***المَصْدَر: كتاب المغناطيسيّة الشخصيّة أو طرق الجاذبيّة وتقوية الإرادة لجمعيّة المباحث النفسيّة بأوروبا بقلم أحمد بهجت***
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