رئاسة المسجد النبوي تكثف جهودها خلال شهر رمضان لخدمة الزوار

تكثف وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ممثلة في إدارة العمليات التابعة للإدارة العامة للمتابعة والإشراف الميداني جهودها خلال شهر رمضان المبارك، لنجاح الخطة التشغيلية ولضمان أداء سير العمل في سبيل خدمة المصلين وزوار المسجد النبوي، من خلال متابعة سير الأعمال على مدار الساعة عبر غرفة المراقبة الذكية خلال الشهر الفضيل.





وأوضح مدير إدارة العمليات حسن الصاعدي أن الإدارة تعمل على الاستعداد الدائم وتنسيق الجهود بين كافة الجهات ذات العلاقة لخدمة الزوار في المسجد النبوي, مشيرًا إلى أن إدارة العمليات تقوم بأكثر من مهمة، من أبرزها استقبال البلاغات الداخلية والخارجية على أجهزة الحاسب الآلي ومتابعة البلاغات، وإجراءات البلاغات وتحويلها إلى الجهات المختصة، إضافة إلى استقبال النداءات اللاسلكية عبر الجهاز اللاسلكي ومحطة الإرسال لتواصل الموظفين فيما بينهم، فضلًا عن استقبال جميع النداءات والرسائل من الموظفين في جميع المواقع، بالإضافة إلى متابعة الرسائل والملاحظات الواردة من الموظفين حتى الانتهاء منها وتسديدها، مبينًا أن من الخدمات التي قدمتها الإدارة خدمة الرقم الموحد وهو 1966 والتي تتيح لكافة زائري المسجد النبوي التواصل المباشر هاتفيًا مع الوكالة لطلب الخدمة المرادة على مدار 24 ساعة، واستقبال الاقتراحات والملاحظات المقدمة وإحالة كل منها للإدارة المختصة.





وأكد الصاعدي أن جميع مواقع الخدمات مراقبة عبر الكاميرات الذكية، كما تتم عملية التواصل المشترك للعمليات التي تشارك بها عدة جهات حكومية مع غرفة العمليات، فيما يقوم موظفو العمليات بمتابعة المكالمات الواردة عبر خطوط السنترال وتحويلها إلى الجهات أو الأفراد بناء على رغبة المتصلين، إضافة إلى مشاركة إدارة العمليات في الحملات والأنشطة واللقاءات وتوزيع المطويات المتعلقة بخدمة الزائر والموظف، و تقديم كافة الخدمات والعمل على راحة زوار المسجد النبوي.