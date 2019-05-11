إسلام طارق: ملتزم بعقدي مع طنطا

كشف إسلام طارق حارس مرمى نادي طنطا عن موقفه من التجديد مع النادي الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز، موضحًا أن التجديد له شرف كبير لأنه من صنع اسمه، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه ملتزم بعقده الحالي مع النادي والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأضاف الحارس الطنطاوي في تصريحات خاصة إلى "الفجر الرياضي" أنه تلقى أكثر من عرض بالدوري الممتاز، ولكنه يحترم عقده الحالي

وكان قد فتح مسئولو طنطا باب المفاوضات للتجديد مع اللاعب، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

يذكر أن طارق انتقل لصفوف طنطا منذ 3 مواسم، وشارك بشكل أساسي وساهم في عودة فريقه للدوري الممتاز هذا الموسم.