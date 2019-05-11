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تكذيبا لمعتز مطر.. ننشر نص مداخلة عادل إمام مع وائل الإبراشي حول الرقابة على المسلسلات

السبت 11/مايو/2019 - 10:18 م
تكذيبا لمعتز مطر.. ننشر نص مداخلة عادل إمام مع وائل الإبراشي حول الرقابة على المسلسلات
عادل إمام
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شيماء الشاهيني
 
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تستمر منابر جماعة الإخوان الإرهابية، في تزييف الحقائق، وتضليل الرأي العام، فنشر معتز مطر، عبر قناة الشرق الإخوانية مقطع من مداخلة الزعيم عادل إمام،مع الاعلامي وائل الابراشي ببرنامجه القديم العاشرة مساءا حول الرقابة على المسلسلات.



وأكد عادل امام وقتها أنه يخوض الموسم الرمضاني ٢٠١٨ بمسلسل عوالم خفية الذي بالفعل تم عرضه وحقق نجاحا كبيرا.



وأشار الزعيم، لرفضه تشكيل لجان للرقابة عل. المسلسلات باعتبار أن الفن هو رقيب نفسه والكلمة في النهاية للجمهور.



ولكن هذا العام تم تاجيل عرض مسلسله فلانتينو لضيق وقت التصوير وليس كما زعم مطر انه بقرار من الدولة.

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