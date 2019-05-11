تكذيبا لمعتز مطر.. ننشر نص مداخلة عادل إمام مع وائل الإبراشي حول الرقابة على المسلسلات

تستمر منابر جماعة الإخوان الإرهابية، في تزييف الحقائق، وتضليل الرأي العام، فنشر معتز مطر، عبر قناة الشرق الإخوانية مقطع من مداخلة الزعيم عادل إمام،مع الاعلامي وائل الابراشي ببرنامجه القديم العاشرة مساءا حول الرقابة على المسلسلات.









وأكد عادل امام وقتها أنه يخوض الموسم الرمضاني ٢٠١٨ بمسلسل عوالم خفية الذي بالفعل تم عرضه وحقق نجاحا كبيرا.







