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بثينة كامل تؤدي واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)

السبت 11/مايو/2019 - 10:12 م
بثينة كامل تؤدي واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
بثينة كامل
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شيماء عطية - تصوير: أحمد علي
 
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وصلت منذ قليل، المرشحة السابقة لرئاسة الجمهورية والإعلامية بثينة كامل، إلى مسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة محسنة توفيق.



وأدى واجب العزاء حتى الآن كل من الفنان نبيل الحلفاوي، والفنان سامي مغاوري والإعلامي محمود سعد، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والناشط السياسي ممدوح حمزة، والمحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والفنان صبري فواز، والإعلامي محمد الغيطي، والفنان محمود قابيل، والفنان عهدي صادق، والناشط السياسي جورج إسحاق، والأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.


وتوفيت محسنة توفيق مساء الإثنين الماضي، عن عمر ناهز الـ٧٩ عامًا، بعد رحلة عطاء في الفن.
بثينة كامل تؤدي واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
بثينة كامل تؤدي واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
بثينة كامل تؤدي واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
بثينة كامل تؤدي واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
بثينة كامل تؤدي واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
بثينة كامل تؤدي واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
بثينة كامل تؤدي واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
بثينة كامل تؤدي واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
بثينة كامل تؤدي واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
بثينة كامل تؤدي واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
بثينة كامل تؤدي واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
بثينة كامل تؤدي واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
بثينة كامل تؤدي واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
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