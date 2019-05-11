تسليم إمدادات من الوقود إلى جميع محطات الكهرباء بالسودان



وقال اللواء إبراهيم جابر عضو اللجنة الاقتصادية في المجلس العسكري الانتقالي الحاكم: بأنه تم تأمين الوقود لكل السودان. وتم نقل الوقود مباشرة إلى المحطات، وبدأت المحطات العاملة بالتوليد الحراري العودة للعمل.



وأضاف: "السودان البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة، لديه إمدادات من الدقيق (الطحين) تكفي حاجة البلاد حتى نهاية يونيو المقبل".



يذكر أن معظم المناطق السكنية في العاصمة السودانية كانت تعاني من انقطاعات شبه يومية في الكهرباء لساعات. وتزايد الانقطاع تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة في الخرطوم إلى 47 درجة مئوية.





أعلنت الحكومة السودانية نجاح خطط تسليم إمدادات من الوقود إلى محطات الكهرباء والعمل على إيجاد حلول جديدة لأزمة السيولة.