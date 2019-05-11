الفيصلي الهارب الوحيد من جحيم "حمد الله" في الدوري السعودي

نجح المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي في افتتاح أهداف فريقه أمام نظيره الحزم في المباراة التي تجمع بينهما حالياً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ضمن إطار الجولة التاسعة والعشرون من بطولة الدوري السعودي.

وتمكن حمد الله بهدفه في مباراة اليوم من تحطيم رقم قياسي بالتسجيل في جميع الأندية بالموسم الحالي، ماعدا نادي الفيصلي الهارب الوحيد من لدغات النجم المغربي.

وجاء هدف حمدالله مبكراً في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح، ليعلن تقدم فريقه واقترابه من الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

الجدير بالذكر أن النصر تمكن من الفوز على الفيصلي في الدور الأول بهدفين مقابل هدف عن طريق هدفي يحيى الشهري وجوليانو، بينما سقط العالمي في فخ التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق سجلهما جوليانو وحمد منصور، ليكون الفيصلي الناجي الوحيد من جحيم حمدالله.