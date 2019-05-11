نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)





وصل منذ قليل، الفنان نبيل الحلفاوي، والفنان سامي مغاوري والإعلامي محمود سعد، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والناشط السياسي ممدوح حمزة، والمحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إلى مسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة محسنة توفيق.





وتوفيت محسنة توفيق مساء الإثنين الماضي، عن عمر ناهز ال٧٩ عامًا، بعد رحلة عطاء في الفن.