ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)

السبت 11/مايو/2019 - 10:03 م
نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
نبيل الحلفاوي ومحمود سعد
Advertisements
طباعة
شيماء عطية - تصوير: أحمد علي
 
Advertisements


وصل منذ قليل، الفنان نبيل الحلفاوي، والفنان سامي مغاوري والإعلامي محمود سعد، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والناشط السياسي ممدوح حمزة، والمحامي خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إلى مسجد عمر مكرم لتقديم واجب العزاء في الفنانة الراحلة محسنة توفيق.


وتوفيت محسنة توفيق مساء الإثنين الماضي، عن عمر ناهز ال٧٩ عامًا، بعد رحلة عطاء في الفن.
نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
نبيل الحلفاوي ومحمود سعد يقدمان واجب العزاء في محسنة توفيق بعمر مكرم (صور)
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
0
x
22:00
0
طلائع الجيش
الأهلي
0
x
22:00
0
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
0
x
20:30
1
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
3
x
15:30
2
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
0
x
15:30
0
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
1
x
17:00
2
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
4
x
21:30
1
الفتح
الشباب
0
x
21:30
0
التعاون
الإتفاق
0
x
21:30
0
الهلال
الحزم
0
x
21:30
2
النصر
الفيصلي
0
x
21:30
2
الأهلي