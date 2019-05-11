نتيجة اللوتري الأمريكي 2019 -2020 نرصدها لكم عبر موقعنا “نجوم مصرية” وخاصة وأن عمليات البحث حول الاستعلام عن نتائج الهجرة العشوائية لأمريكا زادت خلال تلك الفترة، وخاصة عقب أن أعلن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية بأن موعد إعلان أسماء الفائزين في بالهجرة العشوائية لأمريكا سيكون مع مطلع شهر مايو الجاري، وعبر الأسطر التالية سنقوم بتوضيح خطوات الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2019 عبر رابط وزارة الخارجية الأمريكية، كما يمكنكم الاستعلام عن أسماء الفائزين في الجرين كارد 2020.





نتيجة قرعة اللوتري الأمريكي 2019





الهجرة العشوائية لأمريكا هي حلم العديد من الشباب، لاسيما وأن هذا النوع من الهجرة لا تتطلب العديد من الشروط، والجدير بالذكر أن وزارة الهجرة الأمريكية كانت قد فتحت باب التقديم للتسجيل في برنامج اللوتري الأمريكي في وقت سابق تحديداً في يوم 3 أكتوبر من العام المنصرم، واستمر التقديم حتى يوم 9 نوفمبر من نفس العام.





نتائج الهجرة العشوائية ينتظرها ويترقبها عدد كبير من الأشخاص، حيث كما أشارنا بأن الحصول على الجرين كارد والسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية هو حلم العديد من الشباب، ومع مطلع شهر مايو بات الحلم أن يصبح حقيقة للعديد من مقدمي اللوتري الأمريكي، حيث أنه من المتوقع أن يتم ظهور نتيجة الهجرة العشوائية خلال الساعات القليلة المقبلة.





ومن خلال الأسطر التالية سنقوم بتوضيح خطوات الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2020 عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية.





طريقة الاستعلام عن نتيجة اللوتري الأمريكي 2020





من خلال الخطوات التالية يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا ومعرفة أسماء الفائزين في اللوتري 2019- 2020





الدخول إلى رابط موقع اللوتري الأمريكي بالضغط هنـــــــــــــــــــــــــــا





اختيار أيقونة الحالة Check status عقب ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة جديدة، لذلك يجب الضغط على متابعة “Continuo”.





يتم كتابة رقم التأكيد وهو الرقم الذي حصل عليه الشخص عند تقديم الطلب Conifrmation Number





كتابة اسم العائلة Familu Name





كتابة سنة الميلاد year of birth





كتابة الرقم التأكيدي وهو الرقم الموجود على الصفحة.





وأخيرا الكبس على أيقونة “توقيع” Submit والانتظار لحظات لظهور نتيجة اللوتري الأمريكي.





نتيجة اللوتري الأمريكي 2020| استعلم الآن عن نتيجة الهجرة العشوائية أمريكا 2019-2020





رابط الاستعلام نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا لوتري 2020





الرسوم المطلوب سدادها من قبل الفائزين في قرعة الهجرة العشوائية 2020

رسوم الكشف الطبي… وتبلغ قيمتها 2000 جنيها.





رسوم الترجمة والتوثيق…. تبلغ قيمتها 500 جنيهاً.





رسوم التأشيرة …. تبلغ قيمتها 330 دولار للفرد.





رسوم الإقامة “الجرين كارد” … 220 دولار لكل فرد.





تذكرة الطيران .. وتكون وفقاً لشركة الطيران التي سيسافر من خلالها الفائز ب اللوتري الأمريكي.



