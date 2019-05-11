أهم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 11 مايو 2019

شهد ريال مدريد اليوم السبت الموافق 11 مايو 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها إيقاف الفيفا لمينة رايولا وكيل أعمال بول بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد والمرشح للإنضمام للملكي. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- نجم مانشستر سيتي يرغب في الانتقال إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في الرحيل عن النادي والانتقال لصفوف ​ريال مدريد​ الإسباني خلال الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن وكيل اللاعب قام بالفعل بعرضه على مسؤولي ريال مدريد للتعاقد معه خاصة أن فريق العاصمة الاخر أتليتكو مدريد يرغب في ضم اللاعب ايضا.

وأشارت التقارير إلي أن ريال مدريد قد يلجأ بالفعل للتعاقد مع أوتاميندي لتعويض رحيل ​ناتشو​ عن السانتياجو برنابيو بالموسم الجديد.

- زيدان لـ "نجم ريال مدريد": لن ترحل

عقد الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد، اجتماعاً مع لاعبه الكرواتي لوكا مودريتش، لمناقشة مستقبله وسط التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيله عن السانتياجو برنابيو في فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن زين الدين زيدان قد أخبر مودريتش أنه ضمن خططه في الموسم المقبل، ولا توجد أي نية للتفريط في خدماته.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكرواتي مودريتش قد تحدث مع زيدان عن نواياه المستقبلية، وأبلغه بأنه يريد إنهاء مسيرته الكروية في صفوف نادي ريال مدريد.

- برشلونة يخطط لخطف صفقة نارية من ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن مسئولو نادي برشلونة، بصدد البدء في مفاوضات مع أياكس لضم صفقة ثالثة من الفريق الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويخطط مسئولو الفريق الكاتالوني للتعاقد مع صفقة جديدة، بعد حسم صفقة دي يونج، والاقتراب من انهاء صفقة دي ليخت.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن نادي برشلونة، يخطط للتعاقد أيضًا مع فان دي بيك لاعب وسط أياكس.

- ريال مدريد يُعلنها ويحدد سعر بيع نجمه

حدد نادي ريال مدريد سعر ثيو هيرنانديز، لاعب الفريق المعار لصفوف ريال سوسيداد حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، إن ريال مدريد قرر بيع ثيو في الصيف بعد نهاية إعارته في صفوف سوسيداد والنادي الملكي يريد 30 مليون يورو لبيعه نهائيا مع عدم وجود خيار إعادة الشراء في العقد.

ويرغب نادي نابولي في التعاقد مع ثيو بناء على طلب كارلو أنشيلوتي الذي تحدث مع اللاعب بنفسه من أجل إقناعه بالانتقال لنابولي في الصيف المقبل.

ويريد نابولي التعاقد مع هيرنانديز لتعويض رحيل البرتغالي ماريو روي الذي سوف ييبعه النادي الإيطالي في الصيف.

وينافس ثيو، الجزائري فوزي غلام على الظهير الأيسر الأساسي في نابولي بالموسم المقبل.

عرض نابولي ليس الوحيد للاعب الريال ولكنه يمتلك عدة عروض أوروبية.

نجم جديد من أياكس يشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن نادي برشلونة يسعى للتعاقد مع لاعب جديد من صفوف أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب نادي برشلونة في التعاقد مع فان دي بيك لاعب أياكس الهولندي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

واشارت تقارير إلي أن هناك أندية عديدة تسعى للتعاقد مع فان دي بيك صاحب 21 عام، أبرزها توتنهام وبوروسيا دورتموند، لكن الأمور تطورت في الأيام الماضية بعد دخول ريال مدريد على الصفقة، وبات هو الأقرب للحصول على توقيع اللاعب.

ويسعي ريال مدريد لضم فان دي بيك في حال لم ينجح بالتعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة قد يضم 3 لاعبين من صفوف أياكس هذا الصيف، وهم فرينكي دي يونج الذي تم التعاقد معه مسبقاً، وماتياس دي ليخت وفان دي بيك.

- زيدان يحسم مصير إيسكو مع ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، تمسك الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد باستمرار لاعبه إيسكو في صفوف الفريق في الفترة المقبلة في ظل أنباء رحيله.

وقالت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن زيدان مدرب ريال مدريد قد أخبر إدارة الأبيض برغبته في بقاء إيسكو مع الفريق خلال الموسم المقبل لأنه من العناصر الأساسية.

وأوضحت الصحيفة أن بعد عودة زيدان في 11 مارس الماضي، وعاد إيسكو للظهور من جديد فى التشكيل الاساسي، بعد أن كان خارج حسابات سولاري لخلافات بينهما.

- بوكيتينو: رفضت تدريب ريال مدريد لهذا السبب

يشعر مدرب توتنهام، ماوريسيو بوكيتينو، بالفخر بعدما خالف منطق كرة القدم الحديثة، وقاد ناديه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لكنه حذر من حدوث انهيار ما لم تضع الإدارة خطة جديدة.

وألمح المدرب البالغ عمره 47 عاماً بشدة إلى أن مواجهة ليفربول في نهائي دوري الأبطال في مدريد مطلع الشهر المقبل ربما تنهي مسيرته الرائعة على مدار خمسة مواسم في توتنهام، إذ قاد النادي اللندني للظهور بشكل متكرر في المربع الذهبي وأثبت أنه من أفضل مدربي العالم.

وتحدث بوكيتينو، الذي قضى عاماً واحداً من عقده الجديد الممتد لخمس سنوات، بفخر عن نجاحه في قيادة توتنهام لمواصلة التقدم في الوقت الذي أنفقت فيه الإدارة مبالغ ضخمة لبناء ملعب يسع 62 ألف متفرج وبدأ بالفعل منذ أسابيع قليلة في استضافة مباريات الفريق.

ورداً على سؤال بشأن تفكيره في الرحيل قال بوكيتينو: "أنا منفتح لكل شيء.. ما لا أريده هو أن أبدأ مرحلة جديدة دون خطة أو دون أفكار واضحة.. إذا كنا نعتقد أنه إذا عملنا بنفس طريقة عملنا في آخر خمس سنوات فإننا سنصل في كل موسم إلى نهائي دوري الأبطال ونظهر في المربع الذهبي ونتنافس مع فرق مثل ليفربول أو مانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد فأعتقد أننا حينها سنتسم بسذاجة كبيرة".

وعندما التحق بوكيتينو بتوتنهام قادماً من ساوثامبتون كان الهدف هو تقليص الفارق مع فرق المقدمة ومحاولة تحقيق نتائج جيدة في دوري الأبطال وبناء إستاد جديد.

ورغم عدم الفوز بأي لقب فإنه حقق أكثر من المطلوب حتى إنه قال يوم الجمعة في مزحة إنه إذا أبلغه أي شخص في 2014 أن توتنهام سيصل إلى نهائي دوري الأبطال في خمس سنوات فإنه كان سيسأله عما شربه.

ويعتقد المدرب الأرجنتيني أن السؤال الحالي يجب أن يكون وماذا بعد؟.

وقال بوكيتينو في مقابلة صحفية الأسبوع الماضي إنه "رفض عرضاً لتدريب ريال مدريد الصيف الماضي، كان توصل لاتفاق بالتوقيع على عقد جديد مع توتنهام".

صفقة ريال مدريد الكبرى في خطر حال فوز توتنهام بدوري الأبطال

يخشى مسئولو ريال مدريد تتويج فريق توتنهام بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، بعدما تأهل للمباراة النهائية للبطولة.

وذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن الفريق الملكي يخشى فوز توتنهام على ليفربول في نهائي الأبطال، بسبب صفقة إيريكسن، حيث يخشى الريال من حدوث تطورات وتجديد عقد اللاعب بعد الفوز باللقب.

وأيضا في حال قرر إيركسن الرحيل، فسوف يستغل النادي الإنجليزي اللقب لمطالبة ريال مدريد بمبلغ لا يقل على 100 مليون يورو مقابل التخلي عن اللاعب الدنماركي، تقول الصحيفة.

وينتهي عقد إيركسن من السبيرز في الموسم المقبل صيف 2020.

زيدان يخطط لخطف نجم ليفربول في الصيف

وضع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، نجم ليفربول الشاب على قائمة اللاعبين المطلوبين للانتقال للملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وذكرت صحيفة "آبولا" البرتغالية أن زيدان يرغب في التوقيع مع رافائيل كماتشو جناح فريق ليفربول الشاب صاحب الـ18 عاماً والذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي .

وتابعت الصحيفة، أن المدرب يورجن كلوب لايزال ينتظر أن يجدد اللاعب عقده مع الفريق، في حين تسعى العديد من الأندية الحصول على خدماته أبرزها بنفيكا وسبورتينج لشبونة البرتغاليين .

وأشارت الصحيفة على أن والد اللاعب تحدث مباشرة مع ريال مدريد لمعرفة اقتراح النادي الملكي بخصوص ابنه، حيث أن النادي الملكي يخطط لدمج اللاعب في الكاستيا قبل أن يظهر مع الفريق الأول

صدمة كبرى في ريال مدريد وبرشلونة.. صفقتي الموسم مهددتان بالفشل

تلقى فريقا ريال مدريد وبرشلونة، خبر غير سار خلال الساعات الماضية، قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إيقاف وكيل الأعمال الشهير، مينو رايولا، عن العمل لمدة 3 أشهر، بسبب مخالفته للوائح الانتقالات.

ويعد رايولا هو وكيل الفرنسي بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد والمرشح للانتقال لريال مدريد، والهولندي ماتياس دي ليخت مدافع أياكس القريب من برشلونة.

وستصبح صفقة بوجبا مهددة بالتأجيل حتى 9 أغسطس المقبل المقبل وهو موعد انتهاء عقوبة رايولا، وسيكون أمام بوجبا خيارًا آخر، لإتمام صفقة انتقاله إلى ريال مدريد، وهو أن يفك ارتباطه برايولا.

وينطبق نفس الأمر على قلب دفاع أياكس والمنتخب الهولندي، ماتياس دي ليخت، الذي يمثله رايولا أيضا، والمرشح للرحيل صوب برشلونة.

وفي حال تأخير المفاوضات بسبب عقوبة رايولا، سيتحتم على البارسا التفكير جديا، قبل التخلص من مدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي، الذي يرغب آرسنال في شراء خدماته.