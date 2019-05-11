أحمد العوضي يساعد ياسمين عبد العزيز لكشف الحقيقة.. وسر خلف "إيهاب فهمي"

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "لآخر نفس"، تصاعدًا كبيرًا في الأحداث حيث استطاعت "سلمي"، ياسمين عبدالعزيز في تحرير ابنتها "ليلي"، وذهبت للمستشفي با ابنتها للاطمئنان عليها، وعند تواجدها بالمستشفي مع ابنتها وسليم أحمد صلاح حسني، والذي قابل شكري إيهاب فهمي، وعندما سمعت صوته تذكرت أن هذا صوت من قام با اختطافها.





وذهبت سريعًا لأحمد العوضي، والذي أكد لها أنه استطاع فك شفرات الرموز بالرواية ولكن هناك تاريخًا يجهله وأكدت "سلمي" أنه تاريخ وفاة والدها وعندما ذهبوا للقبر وجدوا أن اللوحة تم تغييرها، وعندما قاموا بكسرها وجدوا "هاردات".





مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.