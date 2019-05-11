ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أحمد العوضي يساعد ياسمين عبد العزيز لكشف الحقيقة.. وسر خلف "إيهاب فهمي"

السبت 11/مايو/2019 - 08:58 م
أحمد العوضي يساعد ياسمين عبد العزيز لكشف الحقيقة.. وسر خلف إيهاب فهمي
لآخر نفس
Advertisements
طباعة
شيماء عطية
 
Advertisements
شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "لآخر نفس"، تصاعدًا كبيرًا في الأحداث حيث استطاعت "سلمي"، ياسمين عبدالعزيز في تحرير ابنتها "ليلي"، وذهبت للمستشفي با ابنتها للاطمئنان عليها، وعند تواجدها بالمستشفي مع ابنتها وسليم أحمد صلاح حسني، والذي قابل شكري إيهاب فهمي، وعندما سمعت صوته تذكرت أن هذا صوت من قام با اختطافها.

وذهبت سريعًا لأحمد العوضي، والذي أكد لها أنه استطاع فك شفرات الرموز بالرواية ولكن هناك تاريخًا يجهله وأكدت "سلمي" أنه تاريخ وفاة والدها وعندما ذهبوا للقبر وجدوا أن اللوحة تم تغييرها، وعندما قاموا بكسرها وجدوا "هاردات".

مسلسل "لآخر نفس" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر بأخبار الفن المسلسل الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
3
x
15:30
2
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
0
x
15:30
0
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
0
x
17:00
2
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
0
x
21:30
0
الفتح
الشباب
0
x
21:30
0
التعاون
الإتفاق
0
x
21:30
0
الهلال
الحزم
0
x
21:30
0
النصر
الفيصلي
0
x
21:30
0
الأهلي