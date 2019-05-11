ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

برشلونة ضد خيتافي بالدوري الإسباني.. تعرف على التشكيل المتوقع

السبت 11/مايو/2019 - 08:42 م
برشلونة ضد خيتافي بالدوري الإسباني.. تعرف على التشكيل المتوقع
برشلونة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
سيواجه فريق برشلونة الإسباني بقيادة المدرب فالفيردي، فريق خيتافى، غدًا الأحد الموافق 12/5/2019، على ملعب الكامب نو، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وسيدخل فريق برشلونة لقاء الغد مفتقدًا مهاجمه لويس سواريز للإصابة، وسيُجري المهاجم الأوروجوايانى عملية جراحية فى ركبته اليمنى وسيغيب عن المباريات حتي نهاية الموسم.

ويتصدر الفريق الكاتالوني ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، بينما يحتل فريق خيتافى المركز المربع برصيد 58 نقطة.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي:

- حراسة المرمى: تير شتيجن.

- خط الدفاع: بيكيه، ألبا، لينجليت، سيميدو.

- خط الوسط: أرثر، بوسكيتس، راكيتيتش.

- الهجوم: ميسي، كوتينيو، مالكوم.
Advertisements
المزيد عن: مباراة برشلونة وخيتافي فالفيردي خيتافي وبرشلونة خيتافي برشلونة ضد خيتافي برشلونة الدوري الاسباني التشكيل المتوقع لبرشلونة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
3
x
15:30
2
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
0
x
15:30
0
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
0
x
17:00
2
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
0
x
21:30
0
الفتح
الشباب
0
x
21:30
0
التعاون
الإتفاق
0
x
21:30
0
الهلال
الحزم
0
x
21:30
0
النصر
الفيصلي
0
x
21:30
0
الأهلي