برشلونة ضد خيتافي بالدوري الإسباني.. تعرف على التشكيل المتوقع
السبت 11/مايو/2019 - 08:42 م
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سيواجه فريق برشلونة الإسباني بقيادة المدرب فالفيردي، فريق خيتافى، غدًا الأحد الموافق 12/5/2019، على ملعب الكامب نو، في إطار منافسات الدوري الإسباني.
وسيدخل فريق برشلونة لقاء الغد مفتقدًا مهاجمه لويس سواريز للإصابة، وسيُجري المهاجم الأوروجوايانى عملية جراحية فى ركبته اليمنى وسيغيب عن المباريات حتي نهاية الموسم.
ويتصدر الفريق الكاتالوني ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 83 نقطة، بينما يحتل فريق خيتافى المركز المربع برصيد 58 نقطة.
تشكيل برشلونة المتوقع أمام خيتافي:
- حراسة المرمى: تير شتيجن.
- خط الدفاع: بيكيه، ألبا، لينجليت، سيميدو.
- خط الوسط: أرثر، بوسكيتس، راكيتيتش.
- الهجوم: ميسي، كوتينيو، مالكوم.
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