تشكيلة الأهلي السعودي أمام الفيصلي





أعلن الأوروجوياني خورخي فوساتي المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، تشكيلة الفريق التي سيخوض بها مباراته مع فريق الفيصلي، في إطار مواجهات الأسبوع التاسع والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .





وشهدت تشكيلة الأهلي السعودي غياب الدولي السوري عمر السومة مهاجم الفريق بعد أن ثبت إصابته بشد في العضلة الضامة .





ونستعرض لكم تشكيلة الأهلي كالتالي :





حراسة المرمى : محمد العويس





الدفاع : محمد آل فتيل– يوسف الحربي – عبد الباسط هندي – سعيد المولد





الوسط : كلاوديو بايزا–سلمان المؤشر





وسط مهاجم : دياز –نيكولا ستانسيو –دجانيني





الهجوم : عبد الفتاح العسيري



