تعليم الإسكندرية: تشكيل لجنة لمراجعة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية





أصدر مصطفى العجمي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تعليمات بتشكيل لجنة لمراجعة امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية ومدى صعوبة بعض أجزاء النحو، وقد تم تشكيل اللجنة وسيتم رفع تقريرها وفق المواصفات القياسية للورقة الامتحانية غدا.وكشف بيان صادر من تعليم الإسكندرية، أنه في حالة ثبوتها سيتم إعادة توزيع الدرجات الخاصة بها على الأسئلة الأخرى بما يحقق مصلحة الطالب.يُذكر أن 82699 طالبا أدوا اليوم امتحان مادتي اللغة العربية التربية الدينية للشهادة الإعدادية أمام 324 لجنة على مستوى المحافظة، فيما أدى 1985 طالبا بالمهني والتربية الخاصة امتحانهم أمام اثنتي عشرة لجنة، ووردت بعض الشكاوى من بعض أجزاء النحو فيما يخص أجزاء من الإعراب واستخراج المطلوب.