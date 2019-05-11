بعد عرض الحلقة السادسة من "بدل الحدوتة تلاتة" .. "دنيا سمير غانم ترند تويتر
السبت 11/مايو/2019 - 08:51 م
شيماء عطية
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تصدرت الفنانة دنيا سمير غانم ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث جاء هاشتاج باسمها في المركز العاشر ضمن أكثر الهاشتاجات استخدامًا بين رواد الموقع.
ويأتي ذلك بعد عرض الحلقة السادسة من مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" التي تلعب بطولته الفنانة دنيا سمير غانم بمشاركة والدها سمير غانم.
مسلسل "بدل الحدوتة ٣" تنتجه شركتي روزناما هشام جمال وسينرجي تامر مرسي، وهو من تأليف شريف نجيب وأيمن وتار، ويخرجه خالد الحلفاوي، وهو عبارة عن ٣ مسلسلات منفصلة تبلغ مدة عرض كل منها ١٠ حلقات، ويشارك دنيا في المسلسلات الثلاثة سمير غانم وأحمد رزق وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وشيماء سيف.
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