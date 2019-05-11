بعد عرض الحلقة السادسة.."الواد سيد الشحات" ترند عبر "تويتر"

تصدر هاشتاج مسلسل "الواد سيد الشحات" ترند الأكثر تداولًا عبر موقع التغريدات "تويتر"، حيث حل في المركز الثالث عشر في قائمة الأكثر استخدامًا بين رواد الموقع في مصر، وذلك بعد عرض الحلقة السادسة من العمل والتي دارت أحداثها في العصر الفرعوني.





"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أسامة (أوس أوس).