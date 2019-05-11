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غدًا.. قطع المياه 12 ساعة عن مدن (العبور والشروق والنهضة والسلام)

السبت 11/مايو/2019 - 08:47 م
غدًا.. قطع المياه 12 ساعة عن مدن (العبور والشروق والنهضة والسلام)
صنبور مياه
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أحمد الشيخ
 
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أعلن جهاز مدينة العبور، أنه نظرا لاعمال الصيانة بالمأخذ الرئيسى لمحطة المياه بمدينة العبور، الامر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن المدن والمناطق الاتية: العبور والشروق ومدينة السلام بالكامل ومدينة النهضه بالكامل والفاروقية ومدينة قباء بالكامل وبعض مناطق السد العالي جسر السويس، وذلك من الساعة 2 صباح غد الأحد حتى انتهاء اعمال الصيانة الساعة 2ظهرا.    

وأعلن الجهاز عن وجود سيارات مياه لسد احتياجات المواطنين على الخط الساخن 15100، بالنسبة للمدن الجديدة، و125 لباقى المناطق، وعلى المواطنين والمستشفيات والمخابز وغيرها توفير احتياجاتهم لحين عودة المياه.
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