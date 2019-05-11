البابا تواضروس يصل ألمانيا في رحلة رعوية جديدة

وصل منذ قليل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مطار برلين، متوجهًا إلى مدينة دوسلدروف الألمانية في مستهل زيارته الرعوية لكنائس القبطية بألمانيا.





ورافق قداسة البابا خلال الزيارة سكرتير قداسته القمص أنجيلوس إسحق، بينما كان في وداعه بالمطار نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والآباء الكهنة أعضاء سكرتارية قداسة البابا.





ويترأس قداسة البابا تواضروس، مساء اليوم السبت، صلاة العشية في كنيسة القديسة العذراء مريم بمقاطعة دوسلدروف فى ألمانيا، علي ان يترأس قداسته القداس الالهي، صباح غدا الاحد.





ومن المقرر Hن يبدأ قداسة البابا إستقبال المصليين الساعة السادسة من مساء اليوم ثم يلقي عليهم عظته الروحيه عقب انتهاء صلاة العشية.





كان البابا تواضروس الثاني، قد غادر منذ الساعات القليلة الماضية، مطار القاهرة، متجهًا إلى ألمانيا وسويسرا، في إطار زيارته الرعوية إلى بلاد المهجر وأوروبا والتي بدأت امس السبت11 مايو الجاري، على أن يختتمها في 20 من مايو الجاري.



