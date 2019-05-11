بعد ظهوره في "رامز في الشلال".. مصطفى حجاج ترند





وكان مصطفى حجاج قد تعرض لحملة سخرية واسعة في الأيام الأولى من شهر رمضان بعدما عُرض إعلان بنك مصر الذي لم يظهر فيه وجه مقارنة بزميليه محمود العسيلي ومدحت صالح، ودفع ضغط جمهور السوشيال بنك مصر لتعديل الإعلان.





تصدر النجم مصطفى حجاج، مؤشرات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في برنامج المقالب الشهير "رامز في الشلال"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، كل يوم في تمام الساعة 7:45.