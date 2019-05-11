بعد ظهوره في "رامز في الشلال".. مصطفى حجاج ترند
السبت 11/مايو/2019 - 08:33 م
الفجر الفني
Advertisements
Advertisements
تصدر النجم مصطفى حجاج، مؤشرات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في برنامج المقالب الشهير "رامز في الشلال"، المذاع على فضائية "mbc مصر"، كل يوم في تمام الساعة 7:45.
وكان مصطفى حجاج قد تعرض لحملة سخرية واسعة في الأيام الأولى من شهر رمضان بعدما عُرض إعلان بنك مصر الذي لم يظهر فيه وجه مقارنة بزميليه محمود العسيلي ومدحت صالح، ودفع ضغط جمهور السوشيال بنك مصر لتعديل الإعلان.
Advertisements
المزيد عن: وكان نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما رامز في الشلال دراما بث مباشر بأخبار الفن الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 7 2018
- "الفجر الفني" يكشف حقيقة ظهور تامر حسني وحماقي ببرنامج رامز جلال
- رامز جلال يتصدر ترند تويتر بعد عرض أولى حلقات "رامز في الشلال"
- سخرية من فيفي عبده بعد عرض أولى حلقات "رامز في الشلال"
- أغنية "ابن مصر" تتصدر ترند "تويتر"
- اليوم.. مطرب عربي شهير ضحية "رامز في الشلال"
- مصطفى حجاج ينشر الإعلان المعدل لـ "ابن مصر" (فيديو)
- بعد تعديل إعلان "ابن مصر".. مصطفى حجاج ترند عبر "تويتر"
- "ابن مصر" ترند عبر "تويتر"
- بعد ظهوره بـ "رامز في الشلال".. الجمهور عن مصطفى حجاج: "بتمرمطوه ليه؟"
- مصطفى حجاج يسخر من نفسه بعد ظهوره في "رامز في الشلال"