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القبض على "ولاعة" بحوزته كيلو هيروين بالخليفة (صور)

السبت 11/مايو/2019 - 08:34 م
القبض على ولاعة بحوزته كيلو هيروين بالخليفة (صور)
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داليا عادل
 
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القبض على ولاعة بحوزته كيلو هيروين بالخليفة (صور)
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو هيروين بمنطقة الخليفة.

ورد ت معلومات للمقدم "أحمد سعيد " رئيس مباحث الخليفة مفادها قيام أحمد م، وشهرته "ولاعة"بالاتجار بالمواد المخدرة، وأضافت التحريات أن المتهم يتخذ من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الآثم ويتسم بالحرص فى تحركاته أثناء توزيع المواد المخدرة على عملائه، وبالعرض على العميد "علي نور الدين" مفتش مباحث الخليفة أمر بضبطه على الفور، وبعمل كمين محكم تمكن المقدم أحمد سعيد رئيس المباحث والرائد"أحمد الكردي" معاون أول مباحث الخليفة من الإيقاع به وبحوزته كيلو هيروين وميزان حساس وسلاح أبيض ومقص و٢ هاتف محمول ومبلغ مالي ١٧٠ جنيها.

وأمر اللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة بتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقق.

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