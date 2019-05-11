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الأهلي يضع خطة لتطوير كل الألعاب وقناة النادي

السبت 11/مايو/2019 - 08:28 م
الأهلي يضع خطة لتطوير كل الألعاب وقناة النادي
محمود الخطيب
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محمد الصو
 
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عقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا مطولًا عصر اليوم، السبت، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، فيما تعتبر الجلسة ممتدة لمتابعة آخر المستجدات.

 

وقرر المجلس تكليف مجلس أمناء قناة النادي بتطوير الرؤية الإعلامية المناسبة، ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع والتنسيق مع المنظومة الإعلامية التي تضم إدارة الإعلام بالنادي، ومجلة الأهلي، وقناة الأهلي.

 

كما قرر المجلس ضم عادل كريم لمجلس أمناء القناة، والذي يترأسه محمود الخطيب.

 

واستمع المجلس إلى تقرير من رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي، عن الموسم الجاري، وأوضاع الفرق الرياضية، في ضوء التقرير الذي قدمه حول نتائج فرق النادي بالمنافسات المختلفة في كافة الألعاب.

 

وقرر مجلس الإدارة وضع خطة شاملة لتطوير فرق النشاط الرياضي، خصوصا اللعبات الجماعية بما يليق بمكانة النادي ويلبي طموحات جماهيره والمنافسة على كل البطولات.

 

وتقرر أن يكون المجلس في حالة انعقاد مستمر من أجل متابعة خطة تطوير النشاط الرياضي خلال الفترة القادمة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج على كافة المستويات.

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المزيد عن: محمود الخطيب مجلس الاهلي الاهلي اخبار الاهلي
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