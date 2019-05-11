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الأهلي يشكل مجلس أمناء الإعلام

السبت 11/مايو/2019 - 08:24 م
الأهلي يشكل مجلس أمناء الإعلام
الأهلي
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محمد الصو
 
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قرر مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب تشكيل مجلس أمناء الإعلام لمتابعة المنظومة الإعلامية للنادي.

 

ويضم مجلس أمناء الإعلام كل من حامد عز الدين، المشرف السابق على قناة الأهلي، محمد العدل، رئيس قناة الأهلي، عادل كريم، المنسق الإعلامي الأسبق لفريق الكرة، هشام جمال، المستشار الفني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، بالإضافة إلى محمود الخطيب رئيس النادي.

 

جاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقده مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب عصر اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

 

الأهلي يشكل مجلس أمناء الإعلام
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