سعر الدينار الكويتي في البنوك والسوق السوداء اليوم السبت 11/5/ 2019



سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزى

56.12 جنيها للشراء

56.47 جنيها للبيع



سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

56،09 جنيها للشراء

56،50 جنيها للبيع



سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

55،91 جنيها للشراء

56،66 جنيها للبيع



سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

56،12 جنيها للشراء

56،53 جنيها للبيع



سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

55،59 جنيها للشراء

56،56 جنيها للبيع



سعر الدينار الكويتي فى بنك التعمير والإسكان

55.61 جنيها للشراء

56.69 جنيها للبيع



سعر الدينار الكويتي فى البنك العربي الأفريقي الدولي

56،05 جنيها للشراء

57،01 جنيها للبيع



سعر الدينار الكويتي فى البنك المصري الخليجي

55،88 جنيها للشراء

56،60 جنيها للبيع







شهد سعر الدينار الكويتي في التعاملات المسائية اليوم السبت، حالة من الاستقرار وسجل البنك المركزي المصري أعلى سعر للشراء بنحو 56.12 جنيه، بينما سجل بنك كريدي أجريكول أقل سعر للبيع بقيمة 2.58 جنيه، وفي الصرافة والسوق السوداء سجل سعر الشراء 56.12، وسجل سعر البيع 57.01، لتصبح أسعار صرف الدينار الكويتي وفقا لأخر تحديث كالتالي: