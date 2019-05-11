أستاذ بجامعة الأزهر: الرسول أوصى بتناول هذا الطعام في السحور

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قال الدكتور عبدالشافي الشيخ، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، إن السحور بفتح السين هو الوقت الذي يُتناول فيه وجبة قبل بدء الصيام، مضيفًا أنه لا أي طعام معين يشترط في السحور، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بتناول التمر في السحور.



وتابع "الشيخ"، خلال كلمة مذاعة على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن السحور ليس واجبًا لكنه مستحب، للاستعانة على أداء العبادة والعمل في نشاط، لافتَا إلى أن الرسول فرق بين الصيام في الإسلام وغير الإسلام بالسحور.





