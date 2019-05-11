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نيمار يقود سان جيرمان للفوز على آنجيه بالدوري الفرنسي

السبت 11/مايو/2019 - 07:35 م
نيمار يقود سان جيرمان للفوز على آنجيه بالدوري الفرنسي
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وكالات
 
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فاز باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، على مضيفه آنجيه 2-1 اليوم السبت، بالمرحلة الـ36 من البطولة.

تقدم البرازيلي نيمار دا سيلفا بهدف لسان جيرمان في الدقيقة (20)، ثم أضاف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة (58).

وأنهى سان جيرمان، المباراة بـ 10 لاعبين، بعد طرد ماركوس كوريا في الدقيقة (85).

واستغل انجيه النقص العديد في صفوف سان جيرمان وسجل هدفه الوحيد قبل النهاية بدقيقتين بواسطة فلافيان تايت.

جاء الفوز معنويًا بالنسبة لسان جيرمان بعد أن توج الفريق رسميًا بلقب المسابقة قبل أكثر من جولة.

ورفع سان جيرمان، رصيده في الصدارة إلى 88 نقطة، وتوقف رصيد آنجيه عند 45 نقطة في المركز الـ12.

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