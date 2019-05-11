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لحظة سقوط محمد رمضان من أعلى سلم خشبي في "زلزال" (فيديو)

السبت 11/مايو/2019 - 07:32 م
لحظة سقوط محمد رمضان من أعلى سلم خشبي في زلزال (فيديو)
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سارة إبراهيم
 
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نشر النجم محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل "زلزال" المذاع ضمن دراما شهر رمضان الجاري.  

يظهر "رمضان" خلال الفيديو، وهو يقع من أعلى سلم خشبي، أثناء تدربه على أحد المشاهد، وعلق عليه قائلاً: "موقف حصلي في مسلسل #زلزال .. كان اهم حاجة اعمل المشهد بنفسي واطلع سلم الفراشة وأتحرك به علشان أكون مقنع للناس". وأضاف: "وبعد ما خلصت المشهد والمخرج اتبسط .. سابوني فوق وكأني صاحب الفراشة مثلاً .. قالك ماهو #محمد_رمضان وأكيد هيتصرف نلحق احنا نجهز بالمشهد اللي بعده #الحمد_لله #ربنا_ستر".

 "زلزال" من تأليف عبد الرحيم كمال وإنتاج تامر مرسي وإخراج إبراهيم فخر، ويشارك في بطولته حلا شيحة، ماجد المصري، منى عبد الغني، هنادي مهنى، حسام داغر، وعدد آخر من النجوم.
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