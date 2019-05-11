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القائد العام للجيش الوطني الليبي يلتقي ماكرون الأربعاء المُقبل

السبت 11/مايو/2019 - 07:30 م
القائد العام للجيش الوطني الليبي يلتقي ماكرون الأربعاء المُقبل
المشير حفتر و ماكرون
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وكالات
 
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يزور القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر باريس، الأربعاء المقبل، للقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسب ما أعلن عنه بيان الرئاسة الفرنسية.

وذكر موقع قناة "218" الليبي أن زيارة حفتر تأتي بعد أيام من من زيارة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج باريس ولقائه بالرئيس ماكرون.

ومن المُنتظر أن يبحث الرئيس الفرنسي خلال لقائه مع حفتر تطوّرات طرابلس الأمنية والعسكرية.

وكان حفتر غادر القاهرة اليوم السبت بعد زيارة لمصر التقى خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث تم التأكيد على دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
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