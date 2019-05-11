الزمالك يستعد للداخلية ويتجاهل محاولات التأجيل

يستعد نادي الزمالك بطريقة طبيعة لمباراة الداخلية غدًا متجاهلًا محاولات مجلس الإدارة مع اتحاد الكرة لتأجيلها لمدة 24 ساعة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري.

ويتدرب الزمالك في الساعة العاشرة مساء اليوم ثم يعلن قائمة الفريق حتى يظهر أي جديد في محاولات المجلس مع الجبلاية لتأجيل اللقاء أو تحديد موعد جديد.