انفوجراف.. بورصة السعودية تهبط 5.1% في أسبوع

تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودي خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، بمقدار 5.14 %، ليفقد 479.96 نقطة على مدار جلسات الأسبوع.





وسجل المؤشر الرئيسي للسوق "تاسي" مستوى 8856.94 نقطة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، مقارنة بـ9336.90 نقطة في إغلاق الأسبوع السابق له.









وانخفضت قيم التداول إلى 2.082 مليار ريال (555.41 مليون دولار)، مقابل 2.193 مليار ريال (584.85مليون دولار) بالأسبوع السابق له.





وتراجعت كمية التداول بنهاية جلسات الأسبوع بنسبة 14.28 في المئة، مسجلة 599.910 مليون سهم، مقابل 699.858 مليون سهم بنهاية جلسات الأسبوع الماضي.





كما انخفض متوسط كمية التداول ليسجل 119.982 مليون سهم في الأسبوع المنتهي الخميس، مقارنة بـ 139.971 مليون سهم في الأسبوع السابق له.





ويأتي تراجع سوق الأسهم السعودي مع انخفاض أغلبية القطاعات خلال جلسات الأسبوع، حيث جاء بصدارة التراجعات قطاعات البنوك بنسبة 6.56 في المئة، ثم تطوير العقارات بمقدار 6.51 في المئة، والاتصالات بـ6.02 في المئة.





في حين غلب اللون الأخضر على قطاعي الإعلام والصناديق العقارية فقط بنسب 15.67 و0.13 في المئة على الترتيب.





كما انخفض الموازي بنسبة 0.97 في المئة، فاقدا 34.91 نقطة، ليهبط لمستوى 3574.22 نقطة مقارنة بـ 3609.13 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.









وهبط مؤشر "إم تي 30" بنسبة 5.43 في المئة بالأسبوع المنتهي الخميس الماضي، فاقدا 75.61 نقطة، ليغلق بمستوى 1316.20نقطة، مقارنة بـ 1391.81نقطة بنهاية الأسبوع السابق له.









الأحد : تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تانسي" بنسبة 1.69% ليقفل عند مستوى 9178.96 نقطة





الاثنين : تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"،بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9030.79 نقطة





الثلاثاء :تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 8957.15 نقطة





الاربعاء: تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.77 % ليصل لمستوى 8899.8 نقطة.





الخميس : تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.48 % ليغلق إلى مستوى 8,856.94 نقطة.