تساقط زخات المطر على المسجد الحرام يٌلطف الأجواء

تساقطت زخات المطر، اليوم السبت، على المسجد الحرام وسط أجواء روحانية.





ولطفت زخات المطر الأجواء على قاصدي المسجد الحرام، فتكاثرت السحب في السماء مما أعطى الجميع شعور بأجواء معتدلة.





وحرصت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تذليل الصعاب وتوفير منظومة خدمات متكملة لقاصدي المسجد الحرام.





وعلى جانب أخر كانت هيئة الأرصاد توقعت استمرار تكون سحب رعدية وسقوط الأمطار على مكة المكرمة .