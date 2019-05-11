ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تساقط زخات المطر على المسجد الحرام يٌلطف الأجواء

السبت 11/مايو/2019 - 07:16 م
تساقط زخات المطر على المسجد الحرام يٌلطف الأجواء
ارشيفية
Advertisements
طباعة
الفجر السعودي
 
Advertisements
تساقطت زخات المطر، اليوم السبت، على المسجد الحرام وسط أجواء روحانية.

ولطفت زخات المطر الأجواء على قاصدي المسجد الحرام، فتكاثرت السحب في السماء مما أعطى الجميع شعور بأجواء معتدلة.

وحرصت المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على تذليل الصعاب وتوفير منظومة خدمات متكملة لقاصدي المسجد الحرام.

وعلى جانب أخر كانت هيئة الأرصاد توقعت استمرار تكون سحب رعدية وسقوط الأمطار على مكة المكرمة .
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
3
x
15:30
2
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
0
x
15:30
0
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
0
x
17:00
2
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي