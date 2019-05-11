الكشف عن شبكة دولية لتهريب المرجان

تمكنت الفرقة الثالثة التابعة للادارة الفرعيّة لمكافحة الاجرام بادارة الشؤون العدليّة للحرس الوطني من اماطة اللثام عن شبكة تنشط في مجال تهريب مادّة المرجان خارج الأطر القانونية بين ولايات جندوبة - بنزرت - تونس.

وقد تم حجز كمية من المرجان تقدر بـ 671 كلغ بقيمة مالية تقدر بـ 06 مليون دينارو 710 ألاف دينار وحجز عدد 04 سيّارات ومبالغ ماليّة متفاوتة من العملة التّونسيّة والأجنبيّة وايقاف عدد 10 عناصر من بينهم عدد 03 أجانب من ذوي الجنسيّة الاسبانيّة والجزائرية.