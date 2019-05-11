الأب بطرس دانيال يزور شريف مدكور وهذه هديته!
السبت 11/مايو/2019 - 07:20 م
يارا أحمد
Advertisements
Advertisements
حرص الأب بطرس دانيال، علي زيارة الإعلامي شريف مدكور، بالمستشفي وحرص على إهدائه درع تكريم يحمل سورة "الفلق" بالقران الكريم.
يذكر أن الإعلامي كشف عن إصابته بورم في القولون، قبل أيام، وذلك بعد تعرُّضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى، معلناً أنه سوف يستأنف العودة إلى العمل مرة أخرى.
Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر بأخبار الفن الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم live stream HD drama 2018
- شريف مدكور يكشف عن إصابته بورم في القولون
- "الفجر الفني" يكشف بداية مرض شريف مدكور.. ويتمنى الشفاء العاجل له (صور)
- بالفيديو.. هذه رسالة شريف مدكور للجمهور
- هاشتاج شريف مدكور الأكثر تداولا عبر "تويتر"
- القصة الكاملة لأزمة إصابة شريف مدكور بسرطان القولون (فيديو وصور)
- أصيب بورم في القولون.. كيف تحدى شريف مدكور مرضه؟
- تامر حسني لـ"شريف مدكور": "شدة وتزول"
- خاص| وزيرة الصحة تزور شريف مدكور في المستشفى للاطمئنان على صحته (فيديو وصور)
- بأوامر الأطباء.. منع الزيارة عن شريف مدكور لمدة 10 أيام عقب استئصاله ورم سرطاني بالمعدة (صور)
- أول ظهور لـ"شريف مدكور" عقب خضوعه للجراحة (فيديو)