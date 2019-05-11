الأب بطرس دانيال يزور شريف مدكور وهذه هديته!

حرص الأب بطرس دانيال، علي زيارة الإعلامي شريف مدكور، بالمستشفي وحرص على إهدائه درع تكريم يحمل سورة "الفلق" بالقران الكريم.





يذكر أن الإعلامي كشف عن إصابته بورم في القولون، قبل أيام، وذلك بعد تعرُّضه لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى، معلناً أنه سوف يستأنف العودة إلى العمل مرة أخرى.