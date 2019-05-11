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مريض بمستشفى الرازي يقتحم منزل جارته المسنة و يغتصبها

السبت 11/مايو/2019 - 07:21 م
مريض بمستشفى الرازي يقتحم منزل جارته المسنة و يغتصبها
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محمد وليد الجموسي
 
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قضت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية في تونس بالسجن لمدة سنتين و 6 أشهر سجنا ضد شاب في العقد الثاني بتهمة إقتحام  منزل مسنة -كانت مقيمة في فرنسا ثم عادت للاستقرار في المرسى بمنزلها- ومواقعتها ثم سرقتها تعنيفها وقد انتجت الابحاث ان المتهم رصد المتضررة وهي جارته في ضاحية قمرت حيث كانت تقطن بمفردها فقرر السطو عليها وسرقتها .
وحسب ما ذكره موقع صحيفة الصريح حضر محاموه وقدموا للمحكمة ما يفيد بأنه يعالج في مستشفى الرازي منذ أن كان عمره عامان مطالبين بالتخفيفعنه قدر الإمكان ومراعاة ظروفه النفسية والمرضية.  
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