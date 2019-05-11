مريض بمستشفى الرازي يقتحم منزل جارته المسنة و يغتصبها

قضت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية في تونس بالسجن لمدة سنتين و 6 أشهر سجنا ضد شاب في العقد الثاني بتهمة إقتحام منزل مسنة -كانت مقيمة في فرنسا ثم عادت للاستقرار في المرسى بمنزلها- ومواقعتها ثم سرقتها تعنيفها وقد انتجت الابحاث ان المتهم رصد المتضررة وهي جارته في ضاحية قمرت حيث كانت تقطن بمفردها فقرر السطو عليها وسرقتها .

وحسب ما ذكره موقع صحيفة الصريح حضر محاموه وقدموا للمحكمة ما يفيد بأنه يعالج في مستشفى الرازي منذ أن كان عمره عامان مطالبين بالتخفيفعنه قدر الإمكان ومراعاة ظروفه النفسية والمرضية.