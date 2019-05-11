مريض بمستشفى الرازي يقتحم منزل جارته المسنة و يغتصبها
السبت 11/مايو/2019 - 07:21 م
محمد وليد الجموسي
Advertisements
Advertisements
قضت الدائرة الجنائية في المحكمة الابتدائية في تونس بالسجن لمدة سنتين و 6 أشهر سجنا ضد شاب في العقد الثاني بتهمة إقتحام منزل مسنة -كانت مقيمة في فرنسا ثم عادت للاستقرار في المرسى بمنزلها- ومواقعتها ثم سرقتها تعنيفها وقد انتجت الابحاث ان المتهم رصد المتضررة وهي جارته في ضاحية قمرت حيث كانت تقطن بمفردها فقرر السطو عليها وسرقتها .
وحسب ما ذكره موقع صحيفة الصريح حضر محاموه وقدموا للمحكمة ما يفيد بأنه يعالج في مستشفى الرازي منذ أن كان عمره عامان مطالبين بالتخفيفعنه قدر الإمكان ومراعاة ظروفه النفسية والمرضية.
Advertisements