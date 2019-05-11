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خاص| وزير الصحة الأسبق يقدم نصائح للصائمين من خلال برنامج "الفجر كلينك" (فيديو)

السبت 11/مايو/2019 - 07:18 م
خاص| وزير الصحة الأسبق يقدم نصائح للصائمين من خلال برنامج الفجر كلينك (فيديو)
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منى صموئيل _ تصوير: ياسمين عليوة
 
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تكثر في شهر رمضان الموائد والعزائم وتناول الطعام خارج المنزل، مما يجعل البعض لا يتناول الطعام الصحى والمفيد لصحة الجسم.

كما أن الصيام يدفع بعض الناس للبقاء فى منازلهم وعدم القيام بإي أنشطة بدنية أو رياضية، مما يؤثر سلبًا على صحة الجسم عموما، وعلى صحة العظام وقوتها على وجه الخصوص.

وفي هذا السياق التقت "الفجر"، مع الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، وأستاذ الجراحة والعظام، فى لقاء خاص خلال برنامج "الفجر كلينك"، والذي يعرض على بوابة الفجر الإلكترونية طوال شهر رمضان الكريم، لتقديم بعض النصائح والارشادات البسيطة التى يكون من دورها الحفاظ على صحة المواطنين.

وفى هذا السياق قال الدكتور عادل العدوي، الكالسيوم من أهم الأملاح المعدنية التى تهم جسم الأنسان والتي تعتمد عليها الكتلة العظمية التى تحمي الجسم، موضحًا ان الحصول على الكالسيوم بالنسب المحددة يضمن صحة الجهاز العظمي طوال العمر.

وأضاف العدوي، أن الأطفال والشباب فى مرحلة النمو، وايضا الكبار والسيدات وقت الحمل، يلزمهم نسب معينة من الكالسيوم، وتتراوح نسبة الكالسيوم التى يحتاجهم الجسم لحوالي 1000 ملى جرام يوميًا، وتزيد هذه النسبة فى السن المتقدم وتزيد ايضًا للسيدات فى مرحلة الحمل والرضاعة لـ 1200 ملى جرام بصفة يومية، موضحًا، ان الجسم يحتاج لمنتجات الالبان فى جميع المراحل العمرية بصورة شبه دائمة لمد الجسم بنسبة كالسيوم متوازنة فى جسم الأنسان.

وأوضح وزير الصحة الأسبق، يعتبر قيتامين D من اهم الفيتامينات للحفاظ على صحة العظام وقوتها، ويحصل عليه الجسم عبر التعرض لاشعة الشمس لفترات محددة، وعند انخفاض نسبة فيتامين D يشعر الجسم بالتعب والارهاق واوجاع متفرقة فى الجسم، موضحًا، يمكن الأستعاضة بفيتامين D عن طريق الأدوية.
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