دينا الشربيني تتصدر الترند لليوم الرابع على التوالي

يستمر مسلسل زي الشمس في احتلاله للترند على مواقع التواصل الاجتماعي لـ 4 أيام متتالية، وذلك لأنه ضمن مسلسلات رمضان المحافظة على الإيقاع الدرامي الممتع، بجانب الإطار التشويقي الذي تدور حوله أحداث المسلسل.





وفي الحلقة الخامسة من زي الشمس مرّت نور "دينا الشربيني" بالعديد من المواقف الصعبة، فبعد التعرف علي شقيقتها في المشرحة، أصبح عليها إخبار والدتها وأطفال شقيقتها، لتمر بأصعب مواقف نفسية خلال الحلقة وهم:





1- نور تُخبر أبناء شقيقتها بحالة الوفاة





قد تنجح أو تفشل في التعامل مع وفاة شقيقتك، ولكن المهمة الأصعب كيف ستتعامل مع من حولك، خاصةً في حالة نور، حيث اضطرت خلال الحلفة الخامسة أن تخبر ابنة شقيقتها فريدة بحالة الوفاة، وهي تدعي القوة والتماسك، حتى انهارت أمامها تمامًا.





2- نور تستمع للتسجيلات الصوتية الخاصة بشقيقتها في محل وفاتها





أصرّت نور على معرفة المكان الذي وجدوا فيه جثة شقيقتها، لتذهب إليه وتسمتع لكل التسجيلات الصوتية التي دارت بينهما، وتشعر بالندم والآسي اللذين كانا تشعر بهما فريدة، ولكنها ماتت وهي تعرف تماما أن نور لم تسامحها على خيانتها، وهذا ما أوجع قلب نور.





3- نور ترفض مسامحة شقيقتها على الخيانة





يعود المسلسل بسرده إلى الماضي، لنشاهد فريدة وهي تذهب إلى شقيقتها نور وتطلب منها السماح، ولكن الأخيرة ترفض وتنهار وتطرد شقيقتها من الشقة، وتخبرها بأنها لا تريد أن تراها مرة أخرى وأنها تكرهها، لتنهارا الشقيقتان، الأولى تشعر بالندم والثانية تشعر بوجع الخيانة.





يُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل، وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.