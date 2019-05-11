قبل مباراة الفتح.. جمهور الاتحاد يقترب من نصف مليون
السبت 11/مايو/2019 - 06:45 م
الفجر السعودي
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قبل ساعات من انطلاق مباراة الاتحاد والفتح في إطار الجولة الـ 29 من دوري المحترفين، مازالت الفرصة سانحة أمام العميد لوصول جمهورة إلى نصف مليون.
ويعتبر الاتحاد هو النادي الوحيد الذي وصل عدد حضور جمهوره إلى نصف مليون، وحضور الجماهير الاتحادية منذ بداية الدوري حتى الأن بلغت 463 ألف مشجع.
ومن المقرر أن يرفع جماهير الاتحاد اليوم ” دبل تيفو ” في الواجهة الرئيسية والمدرجات خلف المرمى الشمالي.
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