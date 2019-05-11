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عبير موسي : النهضة انقلبت على حسن الزرقوني بعد تراجعها في نوايا التصويت

السبت 11/مايو/2019 - 07:16 م
عبير موسي : النهضة انقلبت على حسن الزرقوني بعد تراجعها في نوايا التصويت
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محمد وليد الجموسي
 
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في تعليقها على بيان حركة النهضة من عمليات سبر الاراء ، قالت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر ان موقف حركة النهضة انقلب من الرضاء إلى السخط بعد تراجع ترتيب الحركة في نوايا التصويت، مضيفة  "كانوا فرحانين ويهزوا معاهم حسن الزرقوني للسفارات ويستضيفوه في مونبليزير.. واليوم نغروا منو". 
و أضافت عبير موسي ان حزبها لا يعتمد على عمليات سبر الآراء لمعرفة حجم شعبيته، مؤكدة أن مقياسه الأساسي لمعرفة آراء المواطنين يكون عبر التواصل المباشر معهم، وفق قولها. 
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