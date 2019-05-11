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حمام الأنف : قرد هائج يتسبب في إصابة 3 أفراد بجروح

السبت 11/مايو/2019 - 07:14 م
حمام الأنف : قرد هائج يتسبب في إصابة 3 أفراد بجروح
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محمد وليد الجموسي
 
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جدّت ظهر اليوم على مستوى الطريق الرئيسية وبالتحديد عند مدخل حي محمد علي في معتمدية حمام الأنف حادثة غريبة ، حين تفاجأ عدد من المواطنين بظهور قرد في حالة هيجان قام بمهاجمة من اعترض في طريقه ممّا تسبّب في 3 إصابات متفاوتة الخطورة .
وحسب ما ذكره عدد من المواطنين من قاطني الجهة وفي روايات متقاربة يبدو أن القرد واثنين من صغار القردة قد فرّت من منزل امرأة تقطن في المنطقة أين تقوم بايوائهم وتربيتهم داخل المنزل ، وفي غفلة منها خرجت إلى الشارع وتسببّت في ترويع للسكان والمارين من المكان والاعتداء على بعضهم، ممّا دعا قوات الأمن إلى التدخل والتخلّص من القرد الهائج. 
ووفق مصدر طبي من المستشفى الجهوي في الياسمينات فقد استقبل المستشفى ثلاث حالات لمصابين بجروح جراء الاعتداء عليهم بالعض من قبل الحيوان المذكور، وقد تمّ تقديم الإسعافات الضرورية لهم وإجراء بعض التحاليل عليهم قبل أن يسمح لهم بمغادرة المستشفي.
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