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الأمم المتحدة تشيد بجهود ضابطة تونسية في قوة حفظ السلام بإفريقيا الوسطى

السبت 11/مايو/2019 - 07:11 م
الأمم المتحدة تشيد بجهود ضابطة تونسية في قوة حفظ السلام بإفريقيا الوسطى
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محمد وليد الجموسي
 
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أشادت الأمم المتحدة بجهود الضابطة التونسية نادية خليفي، ضابطة حفظ السلام في بعثة الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى وهي أم لثلاثة أطفال تركتهم خلفها في تونس من أجل تلبية نداء الواجب.
و نادية خليفي محافظة شرطة من الصنف الأول، نحو العامين في إفريقيا الوسطى، حيث تعمل رئيسة موظفي الفرقة الميدانية المشتركة في العاصمة بانغي، وهو عمل إداري ولوجستي، كما تقول، يتطلب أحيانا الخروج إلى الميدان.
وأفادت نادية خليفي أنها ذهبت إلى إفريقيا الوسطى من أجل التضحية ومن أجل بلدها والمساهمة في إحلال السلام في هذا البلد، قائلة: "هذا أمر أفتخر به حتى وإن بعدت عن أولادي وعائلتي وأهلي في شهر رمضان، فأنا هنا للقيام بواجبي على أتم ما يكون".
كما اضافت نادية خليفي إن مشاركتها في بعثة سلام أممية له سبب موضوعي وهو المساهمة في حفظ هذا البلد ومساعدة المدنيين الضعفاء الذين هم أكثر عرضة للخطر، بالإضافة إلى سبب شخصي "يتمثل في إثراء التجربة الذاتية من خلال التعامل مع مختلف الجنسيات وتمثيل بلدها أحسن تمثيل"
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