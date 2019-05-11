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رامز جلال ساخرًا من مصطفي حجاج": نعناعك هيلعلع أكتر"

السبت 11/مايو/2019 - 07:09 م
رامز جلال ساخرًا من مصطفي حجاج: نعناعك هيلعلع أكتر
رامز في الشلال
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نور طلعت
 
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سخر الفنان رامز جلال، من الفنان مصطفي حجاج قائلا: " نعناعك هيلعلع أكتر".

وأضاف "جلال" خلال برنامج "رامز فى الشلال"، على قناة MBC مصر، : "من النهاردة أوردراتك هتكتر بعد الحلقة، ونعناعك هيلعلع أكتر، وهتغني أكتر وأكتر".

وتقوم فكرة برنامج "رامز في الشلال" هذا العام، على إستضافة أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

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