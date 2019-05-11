انفوجراف.. مؤشر بورصة الكويت يربح 108.2 نقطة خلال الأسبوع المنقضي

تباينت المؤشرات الكويتية في الأسبوع الثاني من مايو ، حيث ارتفع المؤشر العام 1.9 بالمائة عند 5803.2 نقطة مقابل 5694.96 نقطة بالأسبوع الماضي، رابحاً 108.24 نقطة.





كما ارتفع مؤشر السوق الأول 2.89 بالمائة بإقفاله عند النقطة 6303.15، مقارنة بإقفاله الأسبوع الماضي عند النقطة 6125.81، بمكاسب بلغت 177.34 نقطة.





في المقابل، تراجع مؤشر السوق الرئيسي خلال الأسبوع بنحو 0.72 بالمائة وصولاً إلى النقطة 4831.2 خاسراً 35.12 نقطة، مقارنة بإقفال الأسبوع الماضي عند 4866.32 نقطة.





وزادت أحجام التداول بالبورصة خلال الأسبوع، لتصل إلى 524.08 مليون سهم مقابل 424.86 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بارتفاع 23.4 بالمائة.





كما ارتفعت السيولة الأسبوعية للبورصة بنحو 59.2 بالمائة، لتصل إلى 144.42 مليون دينار مقابل 90.73 مليون دينار في الأسبوع السابق مباشرة.





وبالنسبة لصفقات الأسبوع، فشهدت نمواً بنسبة 5.7 بالمائة؛ لتصل إلى 25.82 ألف صفقة مقابل 24.43 ألف صفقة في الأسبوع الماضي.





الأحد : وارتفع مؤشر السوق العام للكويت بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 5708.85 نقطة،





الأثنين : وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 5731.91 نقطة.





الثلاثاء : ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 5819.96 نقطة.





الأربعاء : ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 5853 نقطة.





الخميس : تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 5803.20نقطة .