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مفاجأة مدوية.. إقالة سولشاير من مانشستر يونايتد بعد لقاء كارديف

السبت 11/مايو/2019 - 07:05 م
مفاجأة مدوية.. إقالة سولشاير من مانشستر يونايتد بعد لقاء كارديف
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مني العوضي
 
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تحدثت صحيفة "سكاي سبورت" البريطانية، عن موقف النرويجي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد حال الخسارة من كارديف في المباراة التي ستجمع الطرفين مساء الغد الأحد.

وكانت إدارة الشياطين الحمر قد عيّنت سولشاير في البداية كمدير مؤقت في أولد ترافورد في ديسمبر وفاز بـ10 مباريات من أول 11 مباراة له، لكن بعد توقيع عقد دائم معه تراجعت نتائج الفريق.

ونقلت صحيفة "سكاي" تصريحات بول ميرسون نجم أرسنال السابق، والذي يرى أن إدارة نادي مانشستر يونايتد سوف تعقد اجتماعاً وتقرر خلاله إقالة سولشاير وذلك حال خسارة الفريق من كارديف في المباراة التي ستجمع بين الفريقين بالجولة الأخيرة من المسابقة المحلية.

وقال ميرسون: "لا شيء يفاجئني في عالم كرة القدم، وحال خسارة مانشستر يونايتد من كارديف قد تتخذ الإدارة قرارها بإقالة سولشاير خاصةً أنه ليس في موقف مورينيو، الذي كان يتعين على إدارة المانيو دفع 15 مليون جنيه إسترليني في حالة إقالته".

ويحتل نادي مانشستر يونايتد حالياً المركز السادس بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 66 نقطة.

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