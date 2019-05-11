فيصل التبيني يهدد باعدام الشاهد رميا بالرصاص اذا وصل للحكم

صرّح النائب بالبرلمان فيصل التبيني، بأن اتفاقية التبادل الحرّ المعمّق والشامل “الأليكا” استعمار جديد من الاتحاد الأوروبي وفي صورة الامضاء عليها فسيصبح التونسيون عبيد، وفق فيديو نشرته صفحة “راديو قرطاج افم” .

وهدّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالقتل “إذا تمّ الامضاء على اتفاقية الأليكا وفي صورة وصولي إلى الحكم فسيكون مآلك الإعدام رميا بالرصاص في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة على مرآى كل التونسيين”.