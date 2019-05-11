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القبض على إرهابي محكوم بـ 30 سنة سجن في القيروان

السبت 11/مايو/2019 - 07:04 م
القبض على إرهابي محكوم بـ 30 سنة سجن في القيروان
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محمد وليد الجموسي
 
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تمكنت فجر اليوم السبت 11 ماي 2019 الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببوحجلة من ولاية القيروان من إلقاء القبض على إرهابي (27 سنة) محكوم بـ30 سنة من أجل إنضمامه إلى تنظيم إرهابي، بعد نصب كمين له على مستوى مدخل بوحجلة.
وحسب المعطيات الأولية فإنّ المعني بالأمر كان متخفيا في مدينة بن عروس وحاول  التسلّل إلى مسقط رأسه في ولاية سيدي بوزيد بواسطة شاحنة بمساعدة أحد أقاربه ومتنكرا بهوية مزيفة.
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