"الوزير" يحفز العاملين.. مشروع "القطار المكهرب" في 10 نقاط

وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، الأسبوع الماضي، رؤساء وقيادات الشركات المنفذة لمشروع القطار المكهرب السلام/ العاصمة الإدارية/ العاشر من رمضان، بالبدء الفوري في تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع بالتزامن مع إنهاء الإجراءات الخاصة بتفعيل التعاون الاستثماري مع بنك "اكزيم" الصيني الممول لتكلفة المشروع البالغة 1.2 مليار دولار.

وأوضح الوزير أنه خلال زيارته للصين، تفقد المصنع الخاص بتصنيع العربات الخاصة بهذا المشروع، حيث شاهد الإمكانات الكبيرة للمصنع، والتقى بمسئولي الشركة المصنعة، وتم الاتفاق على الالتزام بتوريد العربات وفقا للجدول الزمني ووفقا لما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته الأخيرة للصين خلال لقائه بعدد من الشركات الصينية.

مدة تنفيذ المشروع 24 شهرًا، وسيتم توريد الوحدات المتحركة خلال ١٦ شهرًا، والسرعة التصميمة للقطارات التي ستعمل بالمشروع بعد تشغيله تبلغ 120 كم/س، ويشمل المسار النهائي بالترتيب محطات عدلى منصور والعبور والمستقبل والشروق1 والشروق 2 والورش وبدر والروبيكي والعاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، ويمر مشروع القطار المكهرب خلال مساره أعلى محور سعد الدين الشاذلي عبر كوبرى علوى ويمر عبره خلال تقاطعه مع محور سعد الدين الشاذلي، وتجاور كل محطة ساحة انتظار للسيارات، ويمكن لمستقلي القطار المكهرب بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم بالقطار المكهرب.

تفقد سير العمل

تابع كامل الوزير، وزير النقل بداية استلام الشركات للمواقع على الأرض وبداية وصول المعدات لها للبدء الفوري في أعمال الرفع المساحي والتصميمات، وتفقد محطة عدلي منصور التبادلية، حيث استعرض الوزير التخطيط العام للمنطقة التي يوجد بها المحطة والتي تعتبر نموذجًا للنقل متعدد الوسائط (الجزء الثاني من المرحلة الرابعة للخط الثالث للمترو والسكك الحديدية- القطار المكهرب- موقف الأتوبيسات)، ثم تفقد محطات هيليوبليس الجديدة والمنطقة الصناعية والعاشر 1، والعاصمة 1، والورشة المركزية.

رسائل للعاملين

وألتقى الوزير بالمهندسين والفنيين بالمواقع، وأكد ضرورة العمل على مدار الساعة للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أنه سيتابع يوميًا معدلات تنفيذ هذا المشروع، وأن الفترات القادمة ستشهد جولات ميدانية عديدة لكافة قطاعات المشروع.

وتقدم "الفجر"، خلال السطور القادمة أبرز المعلومات عن مشروع القطار المكهرب.

1- تشارك 6 شركات مقاولات مصرية في الأعمال المدنية من إنشاء محطات وكباري وأنفاق وتركيب قضبان حديدية، وهي: "المقاولون العرب، أوراسكوم، الرواد، جاما، القابضة للطرق والكباري، وأبناء حسن علام".

2- تسلمت الشركات المصرية مواقع العمل في المشروع منذ بداية شهر مايو الجاري.

3-تنفذ كل شركة من "المقاولون العرب، أوراسكوم، القابضة للطرق والكباري، وأبناء حسن علام"، 4 محطات في المشروع، وشركتي "الرواد وجاما" ينفذان إنشاء الأسوار بالكامل بطول 140 كم.

4- تتولى "أفيك الصينية" تنفيذ أعمال الإشارات ونظم الاتصالات التحكم وتوريد القطارات التي ستعمل خلال المشروع عقب إنهاء تنفيذه.

5- المدة الزمنية لتنفيذ المشروع 18 شهرًا، بتكلفة المشروع 1.2 مليار جنيه بقرض ميسر على 10 سنوات.

6- 22 قطار ستعمل خلال هذا المشروع عقب تشغيله، لخدمة 1.5 مليون راكب يوميًا،ويعمل القطار بسرعة تبدأ بـ60 كم /ساعة إلى 120 كم / ساعة.

7- يشمل المسار النهائي للقطار 11 محطة هي: "عدلي منصور، والعبور، والمستقبل والشروق 1، والشروق 2، والورش، وبدر، والروبيكي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية، والعاشر من رمضان".

8- يخدم المدن الصناعية والجديدة هي: "العبور- العاشر من رمضان- الشروق- الرحاب- مدينتي- العاصمة الإدارية".

9- يقلل 50% من الوقت المهدر في المواصلات، ووسائل النقل العادية، ويمر المشروع أعلى محور سعد الدين الشاذلي عبر كوبري علوي.

10- تجاور كل محطة من محطات المشروع، ساحة انتظار للسيارات، ويمكن لمستقلي القطار بعد تشغيله استخدامها لانتظار سياراتهم لحين انتهاء رحلتهم.